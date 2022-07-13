İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı!

Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı!
Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 gün önce girdiği denizde kaybolan Yunus Çakır'ın bu sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu.

Olay, 11 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde Cebeci Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş denize girdi, bir süre sonra ise gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi. Ekipler gençleri bulmak için çalışma başlattı. 3 arkadaştan biri kurtarıldı, Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun ise cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp Yunus Çakır için de arama çalışması başlatılmıştı. Bugün sabah 07.30 sıralarında Yunus Çakır'ın cansız bedeninin bulunduğu öğrenildi.

Cihan Atik

İLGİLİ HABER
Kocaelide denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor Kocaeli'de denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.