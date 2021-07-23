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Denizde kaybolan şahsı arama çalışmalarına ara verildi

Denizde kaybolan şahsı arama çalışmalarına ara verildi
Denizde kaybolan şahsı arama çalışmalarına ara verildi

Samsun’un Bafra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren anne ile kızı kurtarılırken, onları kurtarmak için denize girerek kaybolan kuzenlerini arama çalışmasına yarın devam edilecek.

Denizde kaybolan şahsı arama çalışmalarına ara verildi - Tıkla İzle

Olay, Bafra ilçesi Koşu Mahallesi'nde 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan yakınlarının düğünü için Samsun'a gelen Sevilay Kılıç (41), kızı Elif Kılıç (13) ve kuzeni Emre Kılıç (30) deniz kenarına gitti. Burada mendirek üzerinde kayalıklardan kayan 13 yaşındaki Elif Kılıç, denize düştü. Denize düşen kızını kurtarmak için anne Sevilay Kılıç suya atladı.

Anne-kızın çırpınışlarını gören kuzenleri Emre Kılıç da onları kurtarmak için denize atladı. Kayalıklarda balık tutan 2 kişi tarafından anne-kız boğulmaktan son anda kurtarılırken, Emre Kılıç ise denizde kayboldu. Boğulmaktan son anda kurtarılan anne-kız, 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne-kızı kurtarmak isterken denizde kaybolan Emre Kılıç, olay yerine gelen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ve İl Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verildi. Arama çalışmaları yarın sabah helikopter desteği ile devam edecek.

Ahmet Şükrü Uluçay
 

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