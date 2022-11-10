Denizde kaybolan şahsı arama çalışmalarına paramotorlu destek

Olay, 6 Kasım günü Karasu ilçesi Akkum mevkiinde meydana geldi. Denize girdikten sonra gözden kaybolan yabancı uyruklu iki kardeşten Achemez A., yaklaşık 2 buçuk saat sonra sağ olarak bulunmuştu. Diğer kardeş Temmot A.'dan (23) ise hala daha haber alınamadı.

Kayıp şahıs için bölgede arama çalışmaları beşinci gününde de sürüyor. Bu çerçevede, Amasya'dan sahil güvenlik ekipleri, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği (SAKE) dört dalgıç ve bir pilot, Sakarya Arama Kurtarma Derneği (SAKDER) ise dört dalgıç ile arama çalışmalarına destek verdi.

Esra Angün

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