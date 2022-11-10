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Denizde kaybolan şahsı arama çalışmalarına paramotorlu destek

Denizde kaybolan şahsı arama çalışmalarına paramotorlu destek
Denizde kaybolan şahsı arama çalışmalarına paramotorlu destek

Sakarya’nın Karasu ilçesinde denizde kaybolan yabancı uyruklu şahsı arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor. Herhangi bir bulguya rastlayamayan ekipler şahsı denizde didik didik ararken çalışmalara paramotorla destek verildi.

Olay, 6 Kasım günü Karasu ilçesi Akkum mevkiinde meydana geldi. Denize girdikten sonra gözden kaybolan yabancı uyruklu iki kardeşten Achemez A., yaklaşık 2 buçuk saat sonra sağ olarak bulunmuştu. Diğer kardeş Temmot A.'dan (23) ise hala daha haber alınamadı.

Kayıp şahıs için bölgede arama çalışmaları beşinci gününde de sürüyor. Bu çerçevede, Amasya'dan sahil güvenlik ekipleri, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği (SAKE) dört dalgıç ve bir pilot, Sakarya Arama Kurtarma Derneği (SAKDER) ise dört dalgıç ile arama çalışmalarına destek verdi. 

Esra Angün

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