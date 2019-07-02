İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizde kaybolmuştu, 2 gün sonra bulundu

Denizde kaybolmuştu, 2 gün sonra bulundu
Denizde kaybolmuştu, 2 gün sonra bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren ve bir daha çıkamayan Özgür Sevinç'in cansız bedenine iki gün sonra ulaşıldı.

Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Özgür Sevinç, Ş.S. ve Ö.S. isimli 3 kişiden Ş.S. ve Ö.S.,isimli kişiler kurtarılmış, denizde dalgalara teslim olan Özgür Sevinç'i bulmak için çalışma başlatılmıştı. İki gündür yapılan Kocaeli Deniz Polisi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Cankurtaran ekiplerince gerçekleştirilen arama çalışmaları sonuç verdi. Denizde kaybolan Özgür Sevinç'in cansız bedeninin kaybolduğu yerden 200 metre ileride bulunduğu öğrenildi.  

Metin Nişancık
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.