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Denizden FETÖ'nün yayınları çıktı

Denizden FETÖ'nün yayınları çıktı
Denizden FETÖ'nün yayınları çıktı

Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında bir balıkçının ağına içerisinde FETÖ'ye ait yayınların olduğu çanta takıldı.

Marmara adası açıklarında balıkçılık yapan S.E, karides avladığı esnada, karidesleri çıkarmaya yarayan algarna takımına siyah renkli büyük bir çantanın takılmış olduğunu fark etti. S.E, çantanın içerisinde FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap ve CD'ler olduğunu fark etmesi üzerine Marmara Polis Merkezi'ne durumu bildirdi. Çanta içerisinde ıslanmış ve deforme olmuş, çoğunlukla FETÖ/PDY ele başı Fetullah Gülen'e ve bir takım farklı yazarlara ait 93 adet kitap, 12 adet CD ve 2 adet eski moda ses kaseti olduğu görüldü. Savcılığa konu hakkında bilgi verildi. Kitap, CD ve dokümanları denize atan kişi veya kişileri belirlemek için çalışma başlatıldı. 

İbrahim Aldemir

 


 

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