Denize 4 kilometre uzakta mahalle arasında tekne yaptı

Aslen Trabzonlu olan Orhan Baştan adlı mobilya ustasının, dedesinden kalan 8 metrelik eski teknesini yenileyerek yeniden denize indirmek için seçtiği yer görenleri şaşırttı. Baştan, İzmit Plajyolu sahilinde atıl bir şekilde duran dede yadigarını yenileme hayalini gerçekleştirmek için vince yüklediği tekneyi denizden 4 kilometre yukarıdaki Kuruçeşme Fatih Mahallesi Barış Caddesi üzerindeki evinin bahçesine taşıdı. Aralarında motor ustası, elektrik tesisatçısının da olduğu farklı meslek guruplarından 8'e yakın arkadaşıyla birlikte 3 ay çalışarak denize olan tutkusunu ve dedesinin yadigarını denize taşıdı.

3 ayda elleriyle yeniledikleri tekneye 'Hodri Meydan' adını verdiler

Piyasalardaki durgunluk nedeniyle bazı günler tam gün bazı günler ise işten kalan zamanlarda 8 metrelik tekne için çalışan Baştan ve arkadaşları, teknenin her köşesini el işçiliğiyle yenilediler. Mahalle arasında 8 metrelik teknenin yenilendiğini görenlerin bazıları şaşırırken bazıları ise teknenin yenilenmesine yardımcı oldular. Yaklaşık 3 ay süren çalışmasının ardından tamamen yenilenen ve Kocaelispor'un taraftar grubu olan 'Hodri Meydan' adı verilen tekne, vinçle taşınarak denize indirildi.

“Dedemizin teknesiydi, harabe gibi duruyordu güzelleştirelim istedik”

Arkadaşlarıyla birlikte güzel bir çalışmayı sonlandırdıklarını belirten mobilya ustası Orhan Baştan, “Aslen Trabzonluyuz. Burada İzmit'te ikamet ediyoruz. Arkadaşlarımızla beraber güzel bir proje başlattık. Sağ olsunlar 7-8 arkadaşım benimle beraber bu teknemizi yaparak yüzdürmeye çalışacağız inşallah. Burası denize yaklaşık 4 kilometre, fazla uzak değil. Bu bizim dedemizin teknesiydi. Biraz harabe gibi duruyordu, güzelleştirelim istedik. Bir emek harcayarak bugün sonlandırıyoruz Allah'ın izniyle. Emeğimizin karşılığını bundan sonra denizde tatil yaparak, balık avlayarak kullanacağız” dedi.

“İşten çıkıp arkadaşlar yardıma geliyor”

Daha önce tekne yapımı tecrübelerinin olmadığını belirten Baştan, “Tam 3 ay oldu. 3 aydır tadilatı, boyaması, kırık tahtaları hepsini bitirdik. İç mobilyalarını yeniledik, motorunu büyüttük. Elimizden geldiği kadar işlem yaptık. Asıl işim benim mobilya mutfak, yatak odası, ahşap, iç dekorasyon, merdiven işleriyle uğraşıyoruz elimizden gelince yapalım dedik. Ben ve 3 kişi daha mobilyacıyız, 1 kişi oto elektrikçi, 1 kişi oto motor dizayn, İSU'dan arkadaşımız var. Daha önce böyle bir tekne yapmadık. Dedelerimizden, babalarımızdan gördüğümüzle, bir de ufak tefek kendi el becerilerimizle bu hali aldırdık işte. Bazen 8 bazen 10 kişi çalıştığımız oluyor. Bazen 2-3 kişi oluyor. İşten çıkıp arkadaşlar yardıma geliyor” diye konuştu.

Yoldan geçenler şaşırıp kaldı

Sokak ortasında tekneyi görenlerin zaman zaman şaşırdığını belirten Baştan, “Tekneyi yaparken pek zorlanmadık. Arkadaşlarımız hepsi kafa dengi insanlar. Çok eğlendik çalışırken. Hepsine buradan teşekkür ediyorum emekleri için. Yoldan gelip geçenler de çok şaşırıyor gelip dolaşıyorlar teknenin içini bizi de dolaştırın diyorlar. Buraya büyük vinçlerle getirdik. Bittikten sonra bir vinç çağırıp tekrardan vinçle suya indireceğiz” şeklinde konuştu.

Kocaelispor'un taraftar grubunun adını tekneye verdiler

Tekneyi yapan ekipteki bir başka mobilya ustası Ömür Doğançay ise, “Burada piyasalardan doğan boşluktan dolayı biraz boş vaktimiz vardı. Bunu değerlendirmek istedik ve teknemizi hal yoluna koyalım dedik. Teknemizi başından sonuna kadar tekrar düzenledik. Bunu da yaparken çok arkadaş emek verdik. 8-10 arkadaş toplandık ve herkes boş vakitlerinde geldi. Toplamda 90 gün gibi bir sürede bunu tamamladık. Teknemizin adı 'Hodri Meydan', bizi temsil etsin istedik. Yıllardır maçlara gidiyoruz. İzmitliyiz. Kocaelisporluyuz. Bunu temsil eder vaziyette de ismini koyduk” ifadelerini kullandı.

Önce şaşırdı sonra yapımına yardım etti

Mahalle arasında tekne yapımı gördüklerinde şaşırdıklarını anlatan Cihan Şener ise, “Buradan geçerken tekneyi sokak arasında görünce açıkçası şaşırdım. Bunu burada insanların ve evlerin içinde nasıl yapacaksınız diye sordum çünkü denize de mesafesi var. Bunlar limanlarda ya da fabrikalarda yapılacak işlemler. Sonra oturup konuştuğumuzda bu işten başarılı bir şekilde çıkacaklarını söylediler. Daha önce böyle bir olay söz konusu değildi. İlk defa bu şekilde tadilat yapıyorlar ve şu an denizimize müthiş bir tekne hazır durumda. İnşallah bineceğiz gezeceğiz, balığımızı tutacağız” dedi.

Gürcan Yılmaz-Ömer Faruk Cankurt-Murat Kanber