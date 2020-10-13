İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denize düşen alkollü kadın boğulma tehlikesi geçirdi

Denize düşen alkollü kadın boğulma tehlikesi geçirdi
Denize düşen alkollü kadın boğulma tehlikesi geçirdi

İzmir’in Konak ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, denize düştü. Deniz polisi tarafından kurtarılan kadın, kıyıya çıktıktan sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür yağdırdı.

Edinilen bilgiye göre olay 01.00 sıralarında Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre aşırı alkollü olduğu belirtilen Ş.K. (28), bir anda dengesini kaybederek denize düştü. Ş.K.'nin denize düştüğünü gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri geldi. Boğulma tehlikesi geçiren Ş.K., deniz polisinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Gazetecilere küfür etti
Deniz polisi botu ile kıyıya getirilen Ş.K., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ve hakaret yağdırdı. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen kadın daha sonra serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.