İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Denize giren çocuk boğuldu

Denize giren çocuk boğuldu
Denize giren çocuk boğuldu

Samsun'da denize giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Hürriyet Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Doğanay Kırçiçek serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte denize girdi. Bir süre sonra arkadaşları, iskeleden denize atlayan Doğanay Kırçiçek'in kaybolduğunu fark etti. Arkadaşları tarafından sudan baygın halde çıkartılan Kırçiçek, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye vardığında Doğanay Kırçiçek'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.