Denize ve paralı havuza gidemeyen çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı

Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı Aydın'da sıcaktan bunalan çocuklar yasak olmasına rağmen kendilerini belediyeye ait süs havuzlarına atarak serinlemeye çalışıyor. Öğlen saatlerinde Efeler İlçe Merkezi'ndeki Nevzat Biçer Parkı'na gelen çocuklar bir şekilde görevlilerin boşluğunu bulup havuza atlayarak havuz keyfi yaptı. Tehlikeye aldırış etmeden serinlemeye çalışan çocuklar, havuzun keyfini çıkardıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Güldemet Kızıl

