Denize ve sazlıkların arasına kaçan midyecileri polis tek tek topladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sık sık gündeme gelen midye avcıları bu kez polisi görünce denize ve sazlıkların arasına kaçtı. Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan Kuş Cenneti'ne gelen kaçak midye avcıları, denize girerek midye toplamaya başladı. Ancak görevi denizleri temizlemek olan midyenin kaçak bir şekilde toplandığını fark eden ekipler hemen harekete geçti.

Tüm ekipler seferber oldu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi, karakol ekipleri, önleyici asayiş timleri hemen bölgeye giderek şahısları yakalamak için harekete geçti. Ancak suyun sığ olması sebebiyle Deniz Polisi teknesi açıkta beklerken, dalgıç polisler hemen suya girdi. Polisi karşısında gören kaçak avcıların bir kısmı denize kaçarken, bir kısmı ise sazlıkların arasına saklandı. Denize kaçan şahısları yakalamak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerden yardım istendi. Amfibik araç hemen bölgeye sevk edilirken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de harekete geçti. Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde de şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara katıldı. Sazlıkların arasına saklanan şahısları bulmak için polis ve zabıta ekipleri uzun süre arama yaptı. Denize kaçan şahıslar ise Amfibik araç ile Deniz Polisi tarafından tek tek yakalanarak sudan çıkartıldı.

‘Kilosunu 8 liradan satıyoruz'

Yakalanan şahıslar işlem yapılmak üzere kıyıya getirilirken, midye toplamakta kullandıkları eşyalara bir bir el konuldu. Yakalanan şahıslardan bir tanesi kilosunu 8 liradan sattıklarını belirtirken, 15-20 kilo topladıklarını söyledi. Öte yandan şahısların denize kaçmaları ve sazlıkların aralarında tek tek yakalanmalı havadan da görüntülendi. Denizin içinde topladığı midyeler ile havadan görüntülenen şahıs, Deniz Polisi tarafından kıyıya getirildi.

Ekipler kaçak midye avcılığı ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Cihan Atik