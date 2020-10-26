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Denizi olmayan Diyarbakır'da tekne mahsur kaldı

Denizi olmayan Diyarbakır'da tekne mahsur kaldı
Denizi olmayan Diyarbakır'da tekne mahsur kaldı

Diyarbakır’da tır üstünde bulunan bir tekne, alt geçitte mahsur kaldı.

Denizi olmayan Diyarbakır’da tekne mahsur kaldı - Tıkla İzle

Olay, dün sabah saatlerinde Diyarbakır Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Seyrantepe alt geçidinde meydana geldi. Tır dorsesi üzerinde Antalya'ya gönderilen tekne, şoförün yüksekliği ayarlayamaması sonucu köprüye sıkıştı. Bölgede saatlerce mahsur kalan tır ve tekne, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Trafik ekiplerince yolun bir süre kapatılmasının ardından tır, geri giderek alt geçitten çıkıp yoluna devam etti.
Bu sırada çoğu ilk defa tekne gören vatandaşlar durumu cep telefonları ile kaydetti.

Murat Başal
 

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