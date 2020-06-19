Denizi olmayan Manisa'dan balık ihraç ediyorlar

Manisa'nın Köprübaşı, Demirci ve Salihli ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Demirköprü Barajı'nda balıkçılar 15 Haziran'da başlayan sezona “Vira bismillah” dedi. Sezondan umutlu olan balıkçılar, yeniden ava çıkmanın heyecanını yaşadı. Gece boyu tuttukları balıkları teknelerle sahile getiren balıkçılar, burada kurulan kantarda balıklarını tarttıktan sonra Türkiye'nin çeşitli illerinden balık almaya gelen tüccarlara satışını yaptı. Denizi olmayan Manisa'da tutulan balıklar Türkiye'nin çeşitli illerine ve yurt dışında alıcı buluyor.

Yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen Mustafa Akgün, sezonun bereketli başladığını belirterek “Yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapıyorum. Sezonun 3 aydır kapalı olmasının verdiği rahatlıkla balıklar biraz serbestti. İlk gün itibariyle güzel bir başlangıç oldu. Sonraki günlerde de hemen hemen balık avı yarıya düşüyor. Geçen seneye göre sezon daha güzel başladı. Geçen sene bundan daha azdı. Geçen seneye göre iyi” dedi.

Barajlardaki su seviyesinin düşük olması nedeniyle av sezonunda sıkıntı yaşadıklarını belirten balıkçı Ramazan Uysal, “Yaklaşık 25 yıldır balıkçılık yapıyorum. Bu sezon normal başladı. Havaların çok sıcak olmasıyla beraber balıklar yattı. Sıcaktan dolayı biraz avlanmada sıkıntı oldu. Su seviyesinin düşük olması nedeniyle de bize çok zararı oldu. Barajların doluluk oranı biraz daha fazla olsaydı çok daha güzel olacaktı. Fiyatlar da normal sazan balığımız 10 lira, yayın balığımız 11 lira şeklinde satış yapıyoruz. Yayın balığımız Bursa, Aydın tarafına çok gidiyor. Sazan balığımız da Manisa il genelinde çok gidiyor. Sazan balığımızı genellikle Manisa'da tüketiyoruz ama yayın balığımızı dışarıya veriyoruz. Otellere çok satılıyor” diye konuştu.

“Türkiye'de bu kaçakçıların önünü kırmazsak balık kalmaz”

Türkiye'de balıkçılığı en iyi kollayan kooperatif olduklarını belirten balıkçı ve balık alım satım işi yapan Osman Doğan, kaçak avcılığın balıkçılığa zarar verdiğini söyledi. Doğan, “Demirköprü Barajında balıkçıyız. Ayrıca alım satımını da yapıyoruz. Bizim ekmeğimiz balıkçılık. Bereket versin, sezon çok iyi değil çok da kötü değil. Havalar sıcak gidiyor. Çok sıcak gittiğinde balık olmuyor. Biz burada balığı güzel kolluyoruz. Türkiye'de balığı en güzel kollayan bizim barajımızdır, bizim balıkçılarımızdır. Türkiye'de bu kaçakçıların önünü kırmazsak balık kalmaz. Küçük balığı muhakkak kollamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Denizi olmayan Manisa'da balık ihraç ediyoruz”

Denizi olmayan Manisa'dan balık ihracatı yaptıklarını belirten Doğan, “Buradan çıkarılan balık Türkiye'de iç pazara gidiyor. Ayrıca da dış pazarda da Irak'a, Suriye'ye, Ürdün'e, Lübnan'a gidiyor. Dünyada ihtiyaç nerede varsa oraya gönderiyoruz. Denizi olmayan Manisa'da balık ihraç ediyoruz. Manisa'da balık ihracatı yapılıyor” diye konuştu.

Bursa'daki lokantaların balıkları Manisa'dan gidiyor

Manisa'daki barajlardan çıkarılan balıkları Bursa'daki lokantalara sattığını belirten Ahmet Yılmazoğlu, “Bizim göllerde balık azaldığı için Manisa'dan balık almaya geldim. Manisa'nın balığı Bursa'da çok seviliyor. Buradan sazan ve yayın balığı alıyorum. Bursa'da lokantalara veriyoruz” diye konuştu.

Öte yandan yeni sezonda “Vira bismillah” diyen balıkçılar İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından havadan görüntülendi. Balıkçıların sabahın erken saatlerinde ava çıkması güneşin ilk ışıklarıyla beraber belgesellik görüntüler oluşturdu.

Aykut Yeniçağ - Önder Aydın - Behzat Akcan