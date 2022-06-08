Denizin altındaki kirlilik hayrete düşürdü

Çevre Haftası sebebiyle birçok etkinliğe imza atan Gebze Belediyesi tarafından 8 Haziran Marmara Denizi Günü dolayısıyla Eskihisar'da deniz ve kıyı temizliği programı düzenledi. Gebze'nin denize açılan kapısı Eskihisar'da buluşan ilçe protokolü, dalgıçlar ve öğrenciler, kolları sıvayarak temizlik çalışması gerçekleştirdi. Dalgıçlar tarafından denizin altından çıkarılan malzemeler ise görenleri hayrete düşürdü.

“Eskihisar'ı korumaya devam edeceğiz”

Temizlik etkinliğinde açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Eskihisar Gebze'nin kimliği. Kaybedecek, tahrip edecek bir sahilimiz yok. Eskihisar'ı korumaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğimizi gibi, nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak. Hem sahilleri hem ormanları, nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmalıyız. Çevreye duyarlı nesli yetiştirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yaşanılabilir bir dünya için gelecek için çalışacağız” dedi.

“Bu kötü gidişe bir dur dememiz lazım”

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise, “Eskihisar bizim gözbebeğimiz. Çocuklarımıza iyi bir çevre bırakmıyoruz. Bu kötü gidişe bir dur dememiz lazım. Mesire alanlarının her tarafı çöp. Dünyaya yazık ve günah ediyoruz. Hayatımızı zehir edecek bu işleri yapmamalıyız” diye konuştu.

Hakan Öztürk

