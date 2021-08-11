Altınova Hersek Bölgesinde denizin altındaki tarih gün yüzüne çıkıyor. Her yıl tarihe ışık tutacak heyecan verici bulgulara ulaşılan Çobankale'de arkeolojik kazıların ardından Limnae/Civetot sualtı kazı çalışmaları da başladı. 2019 yılında Yalova İli Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması projesi esnasında tespit edilen sualtındaki kalıntılarda 2021 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ile Yalova Müze Müdürlüğü başkanlığında, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gündüz'ün danışmanlığında sualtı kazı çalışmalarına başlandı.

Altınova'nın tarihi, sanayii, doğal güzellikleriyle bir bütün olduğunu dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Burada sanayiin yanında en önemli özelliklerinden birisi de tarihi dokumuz. Bunun yeniden hayata kazandırılması için titizlikle çalışma yapıyoruz. Tarihî kimliğimize, değerlerimize önem veriyoruz. Bunların gün yüzüne çıkarılması için de titizlikle, özveriyle çalışma yapıyoruz. Bu konuda çalışan tüm hocalarımıza, ekiplerimize, Bakanlığımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte Altınova'dan daha güzel haberleri ulaştıracağımıza inanıyorum. Altınova'mız Hersek Sahili, Hersek Lagünü Kuş Oteli, Tıbbî Aromatik Bitkiler Merkezi, doğal lezzetleri ve güzelliklerinin yanı sıra tarihi kimliğiyle de Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olacak” diye konuştu.

Mehmet Mercan

