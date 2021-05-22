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Denizin üzerindeki havalimanından 5 milyon yolcu uçtu

Denizin üzerindeki havalimanından 5 milyon yolcu uçtu
Denizin üzerindeki havalimanından 5 milyon yolcu uçtu

Türkiye'nin ve Avrupa'nın tek denize dolgu yöntemiyle inşa edilen havalimanı olan ve 6 yıl önce açılan Ordu-Giresun Havalimanı, bugüne kadar 5 milyon yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, 22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete giren Ordu-Giresun Havalimanı'nda geride kalan 6 yıl içerisinde 39 bin 189 uçuş gerçekleştirildi. Bu uçuşlarda yolcu sayısı 5 milyon oldu.

220 milyon TL'ye mal olan ve bugünkü değeri 726 milyon TL olarak hesaplanan Ordu Giresun Havalimanından İstanbul ve Ankara'ya günlük, İzmir ve Antalya'ya mevsim dönemlerine göre uçuşlar düzenleniyor. Havaalanından yoğunluk durumuna göre Almanya ve Suudi Arabistan'a yurtdışı seferleri düzenleniyor.

Metin Akyürek
 

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