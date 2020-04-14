İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizlerde av yasağı başlıyor

Denizlerde av yasağı başlıyor
Denizlerde av yasağı başlıyor

Denizlerdeki avcılık sezonu bu gece son buluyor. Bu sezon balık avcılığında istenilen seviyelere ulaşılamamasına rağmen hamsi balığı bolluğu yaşanmıştı fakat son zamanlarda başlayan korona virüs salgını balık avcılığını iyice zora soktu ve balıkçılar sezonu erken kapattı.

Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Mustafa Karakaş bütün sektörlere yansıyan korona virüs salgınının deniz balıkçılığınıda etkilediğini söyledi.

Denizlerde av yasağının yarın başlayacağını anlatan Karakaş, "Bu avcılık sezonu balıkçıların beklediği gibi geçmedi. Fakat hamsi balığı bolluğu bir nebze olsun yüzleri güldürdü. 15 Nisan'da sona ermesi gereken denizlerdeki av sezonu, bu sene dünyada salgın olan Korona virüs yüzünden maalesef erken bitti. Balıkçılar teknelerini günler öncesinden limana çekerek sezonu kapatmışlardı" ifadelerinde bulundu.

Balıkçıların bu sezon doğal nedenler ve korona virüs nedeni ile ekonomik olarak da zorluklar yaşadığına dikkat çeken Karakaş,"Balıkçılarımız yeni sezon hazırlıkları kapsamında desteklenmeli, borçları ötelenmeli, uzun vadeli kredi almaları sağlanmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Veysi Hançer Ünnü
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.