Denizlerde fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz'in batısında yarın (18.12.2018) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Çarşamba günü (19.12.2018) ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Batı Karadeniz'de Çarşamba günü (19.12.2018) son saatlerde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor. Marmara'da yarın (18.12.2018) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Marmara'da Çarşamba günü (19.12.2018) akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de yarın (18.12.2018) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına bekleniyor. Kuvvetli fırtınanın Kuzey Ege'de Çarşamba günü (19.12.2018) akşam saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de yarın (18.12.2018) öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Batı Akdeniz'de aynı gün (18.12.2018) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Onur Altındağ

