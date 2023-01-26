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Denizlerde fırtına uyarısı

Denizlerde fırtına uyarısı
Denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum Antalya Kaş akasımda denizlerde fırtına uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamada, “Bodrum-Kaş arasında rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

Bekir Tosun
 

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