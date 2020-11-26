Denizlerde kofana balığı bereketi: Fiyatı 200 liradan 80 liraya düştü

Türkiye'de son 10 yıldır nadir yakalanan kofona balığı bereketi yaşanıyor. Kilosu 200 TL civarında satılan kofana şimdi 80 TL'den alıcısını bekliyor. Uzun süredir kofonaya hasret kalan vatandaşlar ise balıkçılara uğrayıp hatıra fotoğrafı çektiriyor. Ünlü Balıkçı Kenan Balcı ise yaşanan bolluktan mutlu olduğunu belirterek, “On senedir yoktu. Lüferin büyüğüdür. Sarıkanatın dedesidir. 200 lira olan kilo fiyatının yaşanan bollukla beraber 80 liraya kadar indi. Balığın ortalama boyu 70 santim, ağırlığı ise 8 kilo. Vatandaşlar uzun süre görmediği kofana için sık sık ziyaret edip hatıra fotoğrafı çektirdiğini söyledi.

Erdal Can İçelli