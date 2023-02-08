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Denizli AFAD, enkazın altındaki kadını kurtardı

Denizli AFAD, enkazın altındaki kadını kurtardı
Denizli AFAD, enkazın altındaki kadını kurtardı

Denizli'den depremin olduğu bölgeye giden AFAD ekipleri, Hatay'da enkazın altında kalan kadını zamanla mücadele ederek kurtardı.

Denizli AFAD, enkazın altındaki kadını kurtardı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından, depremlerden etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tek yürek olan Türkiye, dört bir yandan depremin olduğu bölgeye giderek enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmaya çalışıyor. Denizli'den alana giden AFAD ekipleri, depremin vurduğu noktalardan biri olan Hatay'da enkaz altında olan bir kadını tespit etti. Burada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, ayağını molozlardan dolayı kıpırdatamayan kadını titiz çalışmanın ardından kurtararak enkazın içinden çıkarmayı başardı. Yaralı kadın, tedavi için hastaneye götürüldü. Bölgede çalışmalar sürüyor.

Eren Elyesa Polat

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