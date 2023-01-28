Denizli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Bir dizi program ve toplu açılış töreni için bugün Denizli'de olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda saat 13.00'te düzenlenecek toplu açılış töreninde vatandaşlara seslenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükumetin, Denizli Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin Denizli'de hayata geçirdiği 232 tesisin toplu açılışını gerçekleştirecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Honaz Tüneli ve Çevre Yolu ile Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin yanında altyapıdan üstyapıya, sosyal tesislerden spor alanlarına kadar Denizli merkez ve 19 ilçede bulunan toplam 232 tesisin açılış kurdelesinin kesileceği toplu açılış törenine tüm vatandaşları davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'ye çok önem veriyor

Denizli'nin geleceğine damga vuracak yatırımların şehir için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Bugün saat 13.00'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı'nda hemşehrilerimize seslenecek ve şehrimiz için tarihi yatırımların toplu açılış kurdelesini kesecek. Bu mutlu günümüzde hep beraber olmayı diliyor, tüm vatandaşlarımızı heyecanımızı paylaşmak için 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'na bekliyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'ye çok önem verdiğini kaydeden Başkan Zolan, “Gün boyu çeşitli programlara katılacak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şehrimize verdiği destekler için şükranlarımı sunuyor, yatırımların Denizli'mize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Semih Can Yılmaz



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