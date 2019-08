Denizli GS Canlı İzle Bein Sports| Denizlispor Galatasaray Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Denizli GS canlı izle... Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor ile 9 yıl aradan sonra 39. randevuya çıkacak. Denizlispor, Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Galatasaray'ı konuk edecek. Atatürk Stadı'nda 20.30'da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. İki ekip ligde en son Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda karşılaşırken, son maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Ligde şimdiye kadar iki takım arasında oynanan 38 maçın 25'ini Galatasaray kazanırken, Denizlispor ise 5 maçtan galip ayrıldı. 8 karşılaşmada ise ise eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın attığı 72 gole, Denizlispor 33 golle karşılık verdi.

Denizli Atatürk Stadı Galatasaray maçına hazır

Denizli Atatürk Stadı, 16 Ağustos Cuma günü (yarın) yapılacak Süper Lig'in ilk maçında FIFA standartlarında hazır olacak. Stadın maça hazırlanması için 200 işçinin görev yapmasıyla ve çok sayıda iş makinesinin kullanılmasıyla yaklaşık 1 ay süren tadilat çalışmaları sonucu tüm hazırlıklar tamamlandı. Seyirci kapasitenin 19 bin 500'e çıkarılmasının yanında koltukların tamamının yenilendiği statta herkesin gözü 16 Ağustos'ta gerçekleşecek karşılaşmaya çevrildi.

“Kapasite yaklaşık 4 bin arttı”

Denizlispor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Atilla stadın değiştiğini belirterek, “Stadımız bildiğiniz stat değil artık. Önceki stattan çok farklı bir hal aldı. Önce kapasite büyüttük. Kapasiteyi derinlik kazandırarak büyüttük. 15 bin olan kapasitemiz 19 bin 300'lere çıktı. Yaklaşık 4 binin üzerinde bir sayı artışı oldu. Bütün koltuklar her yerde yenilendi. Protokol locaların olduğu yerdeydi şu an eski gold tribünün dediğimiz yere çıktı ve kapasite orada da büyüdü. Daha önce çok dar alanda bir protokol hizmeti verdiğimiz hatta geçen sene yüzde yüz büyütmemize rağmen sadece 150-160'larda sayı kalmıştı. 301 koltukta protokol tribününde var” dedi.

“Yetişmez dedikleri stat şu anda hazır”

Yapım aşamasında gece saatlerine kadar çalıştıklarını ifade eden Atilla, “Gerçekten yapım aşaması çok yoğun ve rekor diyebileceğimiz bir zaman diliminde gerçekleşti. 200'ün üzerinde çalışan personel ile saat 1 buçuk, 2'lere kadar stat ışıkları yandı. Hafriyat aşamasında özellikle he her gün 35-40 tane araç gece saat 2'lere kadar hizmet verdi. Bütün stadın her tarafında şu an tadilatı yapılmış ve bitmiş durumda. Belki de şu an da Türkiye'nin en güzel statlardan birisi oldu. Yetişmez dedikleri stat şu an da hazır. Galatasaray maçına da hazırız” diye konuştu.”

Feghouli Denizli'de yok

Galatsaray'ın yarın Denizlispor ile oynayacağı Süper Lig mücadelesinde Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli yer almayacak.

Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında yarın Denizlispor ile oynayacağı maçın kafilesi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde endoskopik üreter taşı çıkarılması operasyonu geçiren Sofiane Feghouli kafilede yer almadı.

Feghouli'nin önümüzdeki hafta takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Bugün Denizli'ye gidecek sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu şu şekilde:

"Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Erencan Yardımcı, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Mbaye Diagne, Emre Mor."

