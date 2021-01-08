İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli güne 20 depremle uyandı

Denizli güne 20 depremle uyandı
Denizli güne 20 depremle uyandı

Denizli’de gece saatlerinde en büyüğü 3.8 büyüklüğünde olmak üzere toplamda 20 deprem meydana geldi. Merkez üssü Irlıganlı, Kocadere, Gürleyik, Honaz, Kocabaş olan depremlerde vatandaşlar gece yarısı kendini dışarıya attı.

Denizli gece saatlerinde uykusunda depreme yakalandı. En büyüğü 3.8 büyüklüğünde ve merkez üssü Irlıganlı olan depremde gece yarısında vatandaşlar sarsıntıyı hissedip uykusundan kalkarak kendilerini sokaklara attı. Ardında sabaha kadar artıcı deprem olmak üzere toplamda 20 deprem meydana geldi. Depremlerin merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı, Kocadere, Gürleyik ve Kocabaş mahalleleriyle Honaz ilçesi oldu. Depremde can ve mal kaybı olmazken, bazı vatandaşlar tedbir amaçlı araçlarında uyudu.

Eren Elyesa Polat
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.