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Denizli Honaz'da seçim heyecanı

Denizli Honaz'da seçim heyecanı
Denizli Honaz'da seçim heyecanı

Denizli’nin Honaz ilçesinde iptal edilen 31 Mart Yerel Seçimleri'nin tekrarı yarın yapılacak. İlçede 80 sandıkta 22 bin 602 seçmen sandığa gidip belediye başkanı seçimi için oy kullanacak.

Honaz'da 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti'nin ittifak adayı CHP'li Yüksel Kepenek'in 1 oy farkla kazandığı seçimin sonuçlarını, Ak Parti'nin İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itirazı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimin yenilenmesine karar verdi. Yapılan değerlendirmede seçimin 2 Haziran Pazar günü yapılacağı kararlaştırıldı. 31 Martta yapılan seçimlerde CHP adayı Yüksel Kepenek, 9 bin 391 oy, AK Parti'li Turgut Devecioğlu 9 bin 390 oy aldı. İlçede, seçim kurulu tüm hazırlıklarını tamamlarken, 80 sandıkta 22 bin 602 seçmen oy kullanmak için andık başına gidecek. Seçime, Kepenek ve Devecioğlu'nun yanı sıra, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi adayları da belediye başkanlığı için yarışacak. 

İlçedeki seçmenler ise ilk kez bir seçimin iptaliyle karşılaştıkları için şaşkın olduklarını ve yapılacak seçimde sandığa gidip oylarını kullanıp, oy sayımında da oylarına sahip çıkacaklarını belirtti.  

Ali İbileme
 

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