Denizli Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 25 santimetreyi buldu

Denizli'nin önemli kayak merkezinde kış yüzünü gösterdi. Son günlerde kent merkezi başta olmak üzere birçok ilçede kar yağışı devam ediyor. uzun süredir meteorolojinin kar yağışı uyarısı yaptığı Denizli beyaz örtüye büründü. Lapa lapa kar yağan Denizli Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 25 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde açıklanan verilere göre, “Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 65, Hakkari'de 55, Kartalkaya'da 55, Uludağ'da 52, Nemrut'ta 46, Keltepe'de, 43, Sarıkamış'ta 31, Ilgaz'da 29, Erciyes'te 28, Çambaşı'nda 26, Denizli'de 25 santimetre olduğu kaydedildi.

Atilla Özer



İLGİLİ HABER Buz tutan yollar sürücülere çile oldu

İLGİLİ HABER Afyon'da kar yağışı ve soğuk pazarcı esnafına zor anlar yaşattı