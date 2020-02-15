Denizli Kayseri Canlı İzle Bein Sports| Denizlispor Kayserispor Canlı Skor Maç Kaç

Denizli Kayseri canlı izle... Süper Lig'in 22.haftasında Denizli'de Denizlispor ile Hes Kablo Kayserispor 3 puan mücadelesi verecek. Saat 14.00'de oynanacak müsabakada galibiyet kovalayacak iki ekip, Süper Lig tarihinde 20.kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 19 maçta Denizlispor 7 kez Kayserispor ise 6 kez kazandı. 6 maç da berabere bitti. Yeşil Siyahlı ekip, bu maçlarda 21 gol atarken Kayserispor ise 23 gol attı. Denizli'de oynanan 9 maçta 6 kez Denizlispor 1 kez Kayserispor kazandı. 2 maç da berabere bitti. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabaka ise karşılıklı atılan goller ile 1-1 neticelenmişti. 2 takım arasında oynanan Süper Lig maçları ve sonuçları şöyle:

2019/2020 Kayserispor-Denizlispor 1-1

2009/2010 Denizlispor-Kayserispor 1-0

2009/2010 Kayserispor-Denizlispor 3-0

2008/2009 Kayserispor-Denizlispor 2-0

2008/2009 Denizlispor-Kayserispor 1-0

2007/2008 Kayserispor-Denizlispor 1-1

2007/2008 Denizlispor-Kayserispor 2-0

2006/2007 Denizlispor-Kayserispor 2-1

2006/2007 Kayserispor-Denizlispor 1-0

2005/2006 Kayserispor-Denizlispor 2-2

2005/2006 Denizlispor-Kayserispor 1-3

2004/2005 Kayserispor-Denizlispor 1-0

2004/2005 Denizlispor-Kayserispor 2-1

1995/1996 Kayserispor-Denizlispor 0-0

1995/1996 Denizlispor-Kayserispor 2-2

1994/1995 Denizlispor-Kayserispor 3-0

1994/1995 Kayserispor-Denizlispor 5-1

1985/1986 Kayserispor-Denizlispor 0-2

1985/1986 Denizlispor-Kayserispor 0-0

Denizlispor Kayserispor nasıl canlı izlenir?





Denizlispor Kayserispor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız