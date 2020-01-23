Denizli Trabzonspor Canlı İzle| Denizlispor Trabzonspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Denizli Trabzonspor Canlı İzle...Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ilk resmi maçına Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor karşısında çıkmıştı. Ligde ise Kasımpaşa engelini 6-0'la aşarak moral bulan Karadeniz ekibi, bugün kupada bir üst tura çıkıp, yeni teknik direktörü ile 3'te 3 yaparak çıkışını sürdürmek istiyor. Denizlispor ise bu maçtan galip ayrılıp kupada bir üst tura yükselme peşinde olacak. Saat 17.00'da başlayacak olan müsabakaya ilişkin detayları buradan takip edebilirsiniz...

Hüseyin Çimşir, ilk deplasmanına çıkıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, göreve gelmesinin ardından ilk deplasman maçına Ziraat Türkiye Kupası rövanşında Denizlispor karşısında çıkacak. Genç teknik adam, bordo-mavililerle 3'te 3 yaparak moral bulmak istiyor.

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın ayrılmasından sonra Trabzonspor'un takımı emanet ettiği Hüseyin Çimşir, Ziraat Türkiye Kupası 16. Tur rövanşındaki Denizlispor maçıyla ilk deplasman maçına çıkacak. Trabzon'da oynanan ilk müsabakada rakibini 2-0'la geçen bordo-mavililer, rakibi karşısında avantajlı skor ile ayrılarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

Rodallega: "Sonucu tersine çevirmek istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Trabzonspor'u ağırlayacak Denizlispor'da Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega ilk maçta alınan yenilgiyi hatırlatarak, sahaya sonucu tersine çevirmek için çıkacaklarını söyledi.

Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile yarın karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor'un yıldız futbolcularından Hugo Rodallega, sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Rodallega, kendisi için takımın başarısının her zaman ön planda olduğunu vurgulayara, "Bu konuda sorumluluk sahibi olduğumuzu biliyoruz.

Evimizde oynayacağımızı da biliyoruz. Bu sonucu tersine çevirebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız çünkü böyle bir takımada kaliteye de sahibiz. Benim için takımın iyiliği ve başarısı her zaman ön plandadır. Sonrasında biz kendi hedeflerimize takım halinde ulaştığımızda, iyi çalıştığımızda ve iyi idmanlar yaptıktan sonra bireysel olan bütün hedeflere de ulaşmış oluruz. Tabi ki gol atmak istiyorum ama başkası atıp kazandığımızda da çok mutlu oluyoruz" dedi.