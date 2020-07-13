Denizli TS Canlı İzle Bein Sports 1| Denizli Trabzonspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Süper 32. haftasında Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geliyor. Bugün saat 21.00'da balayacak olan Trabzonspor-Denizlispor karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.İşte karşılaşmaya ile ilgili detaylar...

Alexander Sörloth 45 maçla zirvede

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, bu sezon bordo-mavili forma ile 45. maçına çıkarak, Süper Lig'de mücadele eden oyuncular arasında en çok formayı giyen isim oldu.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da, takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth, bu sezon bordo-mavili forma altında 45. maçına çıktı. Süper Lig'de mücadele eden oyuncular arasında en çok forma giyen isim olan Norveçli oyuncu gol krallığı yarışında ise iddiasını sürdürdü.

Golcü oyuncu Süper Lig'in geri kalan bölümünde ve Ziraat Türkiye Kupası finaliyle birlikte kalan 4 maçta forma giymesi halinde 49 maçla 2011-2012 sezonunda 51 maçta forma giyen kaleci Tolga Zengin'in ardından son 8 sezonda bir sezon içinde bordo-mavili formayı en çok terleten isim olacak.

Trabzonspor'un bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro'ya kiralanan Norveçli futbolcu, ligde 31 maçta 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 6, Avrupa kupalarında ise 8 maçta 2 gol olmak üzere 45 maçta 29 gol kaydetti.

1995-96 sezonunda ligde 34 maçta 25 gol atarak bordo-mavili takımın tek yabancı gol kralı olan Shota Arveladze, Avrupa'da 4 maçta 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol atarak toplamda 41 maçta 28 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Trabzonspor gol attığı maçları kaybetmedi

Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı 17 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 62 puanı bulunan Karadeniz ekibi, Norveçli oyuncunun gol attığı müsabakalarda 39 puan elde etti. Bordo-mavililer Sörloth'ün gol attığı 4 Ziraat Türkiye Kupası maçından 4 galibiyet elde ederken, Avrupa Lig'inde ise gol attığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi Sörloth'ün gol attığı 23 resmi maçta yenilmedi.

Trabzonspor'da kendini buldu

Sörloth, Trabzonspor'da yeteneklerini daha çok ön plana çıkartarak kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı. Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 21 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 29 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gol atabilmişti.

Lange ile kıyaslanamaz

Alexander Sörloth, bordo-mavili kulübün tarihinde transfer ettiği iki Norveçli oyuncudan biri. Bordo-mavililer gol yollarındaki sıkıntısını gidermek için 2000 yılında 16 milyon mark karşılığı Norveç'in Tromso takımından transfer ettiği Rune Lange konusunda büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Söz konusu dönemden sonra bu ülkeden oyuncu transfer etmemeye özen gösteren bordo-mavililer 19 yıl sonra Norveçli Sörloth'u İngiltere'nin Crystal Palace takımından kiralayarak Rune Lange'nin bıraktığı izleri de sildi.

Denizlispor Teknik Direktörü Kartop: “Telafisi olmayan haftalara girdik”

Teknik Direktör Kartop, Trabzonspor maçının çok önemli olduğunu ve içeride oynadıkları bir maç olduğunu belirtti. Telafisi olmayan haftalara girdiğini ve durumun daraldığını söyleyen Kartop, “Son haftalara girildikçe makas daralıyor, Trabzonspor maçı da bizim için çok önemli ve içeride oynuyoruz. Telafisi olmayan haftalara girdik. Başakşehir maçında göstermiş olduğumuz mücadelenin aynısını Trabzonspor'a karşı göstereceğimizi düşünüyorum.

Arkadaşlarımızda o şekilde motive oldu ve herkes kendinde olan gücü Başakşehir maçında çok iyi bir şekilde sahaya yansıttılar. Biz de onlara güveniyoruz, inanıyoruz. Bugüne kadar hiçbir zamanda bırakmadılar. Sonuna kadar savaşmaya devam ediyorlar. Biraz önce kendileri ile konuştuğumda hepsine ayrı ayrı teşekkür ettim. Hiç çalışmaları bozmadılar, bırakmadılar. Bizler Denizlispor'un büyüklüğünü bu camianın ne kadar büyük olduğunu onları anlattık ve zaten bizler biliyoruz, onlarda bunun farkında. İnşallah alnımızın akıyla bu maçta iyi mücadele ederek ve skor alarak döneceğimizi düşünüyorum. Bizler bunun farkındayız” dedi.

“İnşallah biz onları mahcup etmeyeceğiz, hep beraber bu işin altından kalkacağımıza inanıyorum”

Kartop, “Hem kendim hem ekibim olsun hem de çalışan personel olsun, herkes bu işe inandı. Bizde, bu şekilde daha çok motive oluyoruz. Yerel basınımız olsun, taraftarımız olsun hep olumlu mesajlar veriyor bize. İnşallah biz onları mahcup etmeyeceğiz. Bu görev bilincindeyim ve bütün arkadaşlarıma güveniyorum. Hep beraber bu işin altından kalkacağımıza inanıyorum. Ben Hüseyin'e sonuna kadar güveniyorum ve Başakşehir maçından önce kendisi ile konuştum. Her an hazır olmasını söyledim. Çünkü bu işin sakatlığı var, cezalısı var. Hepsi ile konuşuyorum. Hepsi değerli pırlanta gibi çocuklar ve Hüseyin'de buranın altyapısında yetişti. Yüreğini koyacak ve ona da sonuna kadar güveniyorum. Hiçbir şekilde kaleci sorunumuz yok bizim. Allah'ın izni ile bu işi başaracağız. Bize güvensinler, inansınlar, dualarını eksik etmesinler” diye konuştu.

Denizlispor Trabzonspor nasıl canlı izlenir?

Denizlispor Trabzonspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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