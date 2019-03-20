Denizli Valiliği: Depremde 30 ev yıkıldı

Ahırlarda meydana gelen yıkımlarda da 3 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 09.34'de meydana gelen depremin merkez üssünün Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi olduğu, depremin hemen ardından ilgili bütün ekiplerin hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettikleri belirtildi. Açıklamada, "20 Mart 2019 tarihinde saat 09.34 de merkez üssü Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından valiliğimiz koordinasyonunda Acıpayam Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar deprem bölgesine intikal etmiş ve çalışmalara derhal başlanmıştır.

Meydana gelen depremde; Karahüyük, Oğuz ve Uçarı mahallelerinde çoğu kullanılmayan ev olmak üzere yaklaşık 30 evde yıkıntı, yine bazı mahallelerdeki evlerde çatlaklar ve baca yıkılmaları oluşmuş yine bazı mahallelerde de ahırlar yıkılmış ve 2 büyükbaş hayvan telef olmuştur. Alaattin, Kurtlar ile Oğuz mahallelerindeki 3 camimizde de hasar oluştuğu tespit edilmiş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Meydana gelen depremde can kaybı yaşanmamış olup üç vatandaşımız hafif yaralanmıştır.

Valiliğimiz koordinasyonunda, ilgili tüm kurumlarımız eşgüdüm içerisinde çalışmakta ve ortaya çıkan ihtiyaçlar anında giderilmektedir. Acıpayam ilçesindeki okullarımız tatil edilmekle birlikte il merkezinde eğitim devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Gökten Ceylan

