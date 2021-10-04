Denizli'de 1 haftada 144 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 27 Eylül ile 3 Ekim 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 21 bin 353 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 557 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 144 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 62'sinin yaralanmalı, 81'inin ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

Atilla Özer