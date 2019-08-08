Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem! |Son depremler - Denizli depremi

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7,09 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı nedeniyle 5 kişi yaralandı. Konuyla ilgili Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, “8 Ağustos 2019 tarihinde saat 14.25'te merkez üstü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından Valiliğimiz koordinasyonunda Bozkurt Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar deprem bölgesine intikal etmiş ve çalışmalara derhal başlanmıştır. Meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı tespit edilmemiş olup, Çardak ilçemizde 5 vatandaşımızda da hafif yaralanmalar tespit edilmiştir. Bozkurt Kaymakamlık binası da hasar meydana geldiği için boşaltılmıştır” denildi.

Acıpayam'da okullar tatil edildi

Açıklamada, ilgili tüm kurumların eşgüdüm içerisinde çalıştığı ve ortaya çıkan ihtiyaçların anında giderildiği kaydedilerek, “Acıpayam İlçesindeki okullarımız tatil edilmekle birlikte İl merkezinde eğitim devam etmektedir. Doğru ve gerçek bilgiler Valiliğimiz tarafından açıklanacaktır. Valiliğimiz dışındaki bilgilere itibar edilmemesi rica olunur. Depremden zarar gören ve yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

AFAD'dan, Denizli Bozkurt'ta 6.0 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

AFAD-TDVM'den (Türkiye Deprem Veri Merkezi) alınan verilere göre Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos saat 14.25'te Mw=6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda yapılan çalışmada ilk belirlemelere göre Denizli'de 5 kişi depremden etkilendi, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinin üç köyündeki bazı binalar hasar gördü. AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi, konuşlanmak üzere ilçeye sevk edildi.

AFAD-TDVM'den (Türkiye Deprem Veri Merkezi) alınan verilere göre Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin gerçekleştiği noktaya en yakın yerleşim yerinin 1.74 kilometre ile Bozkurt'un Armutalanı Mahallesi olduğu tespit edildi. AFAD Denizli ekiplerine olası takviye amacıyla AFAD İzmir ve AFAD Afyonkarahisar Arama Kurtarma Birliklerinden ekipler bölgeye sevk edildi. AFAD Bursa Arama Kurtarma Birliği'nin yanı sıra AFAD Muğla, Burdur, Manisa ve Isparta müdürlükleri teyakkuza geçirildi.

Yer kabuğunun 7.09 kilometre altında gerçekleşen deprem sonrası AFAD Denizli'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki birimlerle 4.5G, uydu ve telsiz haberleşmeleri yapılarak yaşanan olumsuzluk olup olmadığı tespit ediliyor. Deprem, Denizli'nin yanı sıra Aydın, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Antalya ve yakın çevrede hissedildi. AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi.

Vatandaşların dikkatine

Afad'dan şu uyarılar yapıldı: "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."

Denizli Valiliği'nden açıklama geldi

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

08 Ağustos 2019 tarihinde saat 14.25 de merkez üstü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından Valiliğimiz koordinasyonunda Bozkurt Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar deprem bölgesine intikal etmiş ve çalışmalara derhal başlanmıştır.

Meydana gelen depremde; ilk belirlemelere göre can kaybı tespit edilmemiş olup, Çardak ilçemizde 5 vatandaşımızda da hafif yaralanmalar tespit edilmiştir. Bozkurt Kaymakamlık binası da hasar meydana geldiği için boşaltılmıştır.

Valiliğimiz koordinasyonunda, ilgili tüm kurumlarımız eşgüdüm içerisinde çalışmakta ve ortaya çıkan ihtiyaçlar anında giderilmektedir. Acıpayam İlçesindeki okullarımız tatil edilmekle birlikte İl merkezinde eğitim devam etmektedir. Doğru ve gerçek bilgiler Valiliğimiz tarafından açıklanacaktır. Valiliğimiz dışındaki bilgilere itibar edilmemesi rica olunur.

Depremden zarar gören ve yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle, Kamuoyuna saygıyla duyurulur.