Denizli'de araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 12.20 sıralarında Buldan Alaşehir karayolu Bozalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Güney ilçesine bağlı Orta Mahalle'de ikamet eden Ahmet Dalca, 64 yaşındaki eşi Aynur Dalca'nın diş tedavisini yaptırmak için 20 AGM783 plakalı kamyonetiyle Buldan'a geldi. Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde eşinin diş tedavisi yapılan Ahmet Dalca, aynı araçla evine dönmek üzere yola çıktı.

Sürücü Ahmet Dalca, Buldan Alaşehir karayolu Meyere mevkiine geldiğinde, şiddetli yağış nedeniyle aracın kontrolünü kaybetti. Karşı şeride geçen kamyonet, takla atarak su tahliye kanalına devrildi. Takla attığı esnada araçtan dışarıya fırlayan sürücünün eşi Aynur Dalca, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Ahmet Dalca, yaralı olarak hastaneye kaldırılırken; ölen eşinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Acıkara

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