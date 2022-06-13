Denizli'de binlerce kaçak sigara ele geçirildi

Denizli'de kaçakçılık şebekelerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, “Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı” ile ilgili görevliler tarafından yürütülen çalışmalarda, yasadışı imalathanelerde ve uygun olmayan koşullarda sigara sarma aletleriyle doldurulmuş kaçak dolma sigara imal eden bir adrese operasyon düzenlendi.

Sigaraların satışını yaparak haksız kazanç yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon ve aramalarda, 29 bin 300 adet kaçak dolma sigara, 69 bin 600 adet kaçak makaron, 400 adet kaçak sigara üretim malzemesi, 107 adet TAPDK bandrolü, 24 kilogram kaçak tütün ve 2 adet kaçak sigara sarmak için kullanılan imalat makinası ele geçirildi.

Atilla Özer

İLGİLİ HABER Erzincan’da kaçak sigara operasyonu

İLGİLİ HABER Gaziantep'te 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi