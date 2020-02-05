Denizli'de bir garip köpek davası

Olay, geçtiğimiz Temmuz ayında Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.G. isimli kadına ait 'Şans' isimli köpek zincirine kopararak kaçtı. Ardından sahibi köpeğini bulmak için sosyal meydan destek istedi. Olaydan 3 gün sonra G.G., yaptığı araştırmalarda köpeğinin A.Ö. isimli şahısta olduğunu tespit etti. Sonrasında A.Ö.'ye ulaşarak köpeğini isteyen G.G.'ye iddialara göre A.Ö., köpeğe veterinerlik masrafı olarak 800 TL para verdiğini, ödediği parayı vermesi halinde köpeği kendisine vereceğini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında anlaşmazlık yaşanınca G.G., A.Ö.'dan kendisinden haksız yere para istediğini öne sürerek olayı yargıya taşıdı.

G.G.'nin şikayeti üzerine Denizli 14. Asliye Ceza Mahkemesinde ‘kayıp mala el koyma' suçlaması ile dava açıldı.

“Şahıs ‘ya para ya köpek' dedi”

G.G.'nin nişanlısı Mustafa Zengin, olay ve dava ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, A.Ö.'nın kendilerine ‘ya para ya da köpek' diye baskı yapması üzerine olayı yargıya taşıdıklarını ifade etti. Zengin, “Geçen sene temmuz ayında nişanlımın köpeği evinden kaçtı. Normalde köpek kaçtıktan birkaç gün içinde geri geliyordu ama bu sefer geri gelmedi çünkü köpek bir şahıs tarafından bulunmuş. Sosyal medyadaki bir ilan üzerinden şahsa ulaştık. Kendisiyle iletişim kurduğumuzda, köpeğe bir takım masraflar yaptığını, bu masrafları onlara vermememiz halinde köpeği iade etmeyeceğini belirtti bize. Tabii kendisiyle gidip bir iş yerinde de konuştuk ama şahıs ‘ya para ya köpek' dedi. Daha sonra da süreç adliyeye taşındı. Polise ifade verdik ve şuan ilk duruşmamıza girdik, çıktık. Sanık bugün duruşmaya gelmedi. Mahkeme ileri tarihe ertelendi. Bundan sonra ki hukuki süreci avukatımız takip edecek” dedi.

"Hayvan bir şekilde bir yerlere saklandı ve artık hayvana da ulaşamıyoruz”

G.G.'nin avukatı Bayram Dağdelen ise olayı kültürel ve ahlaki değerlere aykırı olduğunu dile getirerek, köpeğin de ortada olmadığını ve bir yerlere saklandığını iddia etti. Dağdelen açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Masrafımı karşılayın köpeği geri vereyim. Tabii ki bu talep müvekkilim tarafından reddediliyor. Bir gün içinde köpeğe ne kadar masraf yapabilirsiniz. Şahıs da bunun karşılığında ‘Para yoksa köpek de yok.' Diyerek müvekkilime köpeğini teslim etmiyor. Bu davranış hayvan hakları açısından ele alındığında bir yana kültürel ahlaki ve etik değerleri açısından yanlış bir davranıştır. Bu davranış açısından hukuk süreci başlattık. Hayvanın şu an ki akibiyetini bilmiyoruz. Büyük ihtimalle, müvekkilim talebi reddettikten sonra hayvan bir şekilde bir yerlere saklandı ve artık hayvana da ulaşamıyoruz. Bu imkanımız kalmadı. Biz hukuki sürecin lehimize işleyeceğini düşünüyoruz. Mahkemeden bu konuda tarafımıza emsal bir karar çıkmasını diliyoruz. Hukuki sürecin takipçisiyiz.”

Davanın bugün görülen celsesine iddiaların odağındaki A.Ö., davaya katılmazken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Köksal Kılınç - Fadıl Pişkin

