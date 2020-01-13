Denizli'de bir haftalık FETÖ bilançosu: 19 gözaltı

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların bazılarının ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edildi. Vergi Dairesinde çalışan 1 kişi, polis kolejinden ilişiği kesilen 1 kişi, askeri okullardan ilişiği kesilen 3 kişi ile FETÖ'ye üye olmaktan yakalama emri bulunan şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir kişi ise aranması olduğu ilin kolluk kuvvetlerine teslim edildi.