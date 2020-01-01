Denizli'de doktorların katıldığı yılbaşı eğlencesi facia ile bitti

Olay, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi üzerindeki 2 katlı binanın en üst katında meydana geldi.

Diş hekimi Betül Karaayvaz doktor arkadaşları Kaan Y., ve Süleyman A.Y. ile yılbaşı eğlencesi için Berkay T.'nin ailesine ait evde bir araya geldi.

Eğlenceye Özgür D.A., Nurullah T. de katıldı. İddialara göre, arkadaş grubu gecenin ilerleyen saatlerinde evde çeşitli türlerde alkol alarak eğlenmeye başladı.

Sabah erken saatlerde ise gençlerden birisi kalkarak sabah kahvaltısı için diğer arkadaşlarını uyandırmak istedi. Ancak doktor olan Betül Karaayvaz, Kaan Y., ve Süleyman A.Y., arkadaşlarının ısrarına rağmen uyanmadı. Bunun üzerine gençler 112 acil servisi arayarak yardım istedi.

Gençlerin içtiği alkollerin bandrol kontrolleri sağlam çıktı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç doktor Betül Karaayvaz'ın öldüğünü belirlerken diğer doktorlar Kaan Y. ve Süleyman A.Y.'nin ise koma halinde baygın olduklarını tespit etti. Ardından doktorlar da ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri ise detaylı bir inceleme başlattı. Gençlerin içtikleri alkollerin bandrol kontrollerini yapan polis ekipleri yaptıkları ilk tespitte alkollerin kaçak olmadığını belirledi.

Ev ve araçlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde araması yapıldı

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri bölgeye dedektör köpeklerde getirerek ev, bahçe ve gençlerin aracında uyuşturucu ve uyarıcı madde araması yaptı. Aramalarda uyuşturucu ya da türevi maddelere rastlanmadı. Aramaların ardından gençlere ait olduğu öğrenilen 06 FC 9961 ve 20 UB 052 plakalı araçları detaylı inceleme için emniyet otoparkına götürüldü.

Yiyecek ve içeceklerden numuneler alındı

İnceleme kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelerek gençlerin gece eğlenirken yediği ve içtiği bütün ürünlerden numuneler aldı. Kavanozlara konulan numuneler ardından görevliler tarafından laboratuvara gönderildi.

1 kişinin ölümüne 2 kişinin ise komaya girdiği olayın ardından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Semih Can Yılmaz - Gökten Ceylan

