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Denizli'de dolmuş ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Denizli'de dolmuş ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Denizli'de dolmuş ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Denizli’de dolmuş ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Şaban Bozdenir idaresindeki 20 EB 652 plakalı dolmuş, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 VDP 22 plakalı otomobil ile çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada otomobilde bulunan Erdal Gündem ve Mehmet Kocakaya yaralandı. Bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilin adeta hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali İbileme - Gökten Ceylan
 

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