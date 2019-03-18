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Denizli'de emlakçıyı öldüren şüpheliler, Aydın'da yakalandı

Denizli'de emlakçıyı öldüren şüpheliler, Aydın'da yakalandı
Denizli'de emlakçıyı öldüren şüpheliler, Aydın'da yakalandı

Denizli’de silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen 27 yaşındaki Oğuzhan Karabağ’ın katil zanlısı olarak gözaltına alınan Raif Yamer ve Gürsel Demiröz sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Şahıslardan Raif Yamer'in yaklaşık 5 ay önce öldürülen iş adamı Mehmet Yamer'in kardeşi olduğu ortaya çıktı.
Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz 15 Mart günü meydana gelen olayda 20 ABE 070 plakalı siyah renkli otomobil ile emlakçılık yapan Oğuzhan Karabağ'ın kullandığı ve sokakta park halinde olan 20 ZH 333 plakalı otomobilin yanına gelen 2 şahıs aracı yaylım ateşe tutmuş, saldırıda vücuduna 14 kurşun isabet eden Karabağ hayatını kaybetmişti. 

Olayın ardından soruşturma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlediği operasyonda olayın şüphelileri Raif Yamer ve Gürsel Demiröz'ü gözaltına aldı. Şahıslar Denizli İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.  

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