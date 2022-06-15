Denizli'de erkenci kayısı hasadı başladı

İklim özellikleri sayesinde başta kekik, nar ve ayva olmak üzere çok sayıda tıbbi aromatik bitki ve meyve yetiştirildiği ilçede, açık alandaki bahçelerde erkenci kayısılar hasat edilmeye başlandı.

Verimiyle memnun eden kayısılardan bahçede ağaç başı 50 ile 80 kilogram arası rekolte bekleniyor. İlçe genelindeki yaklaşık bin 900 dönümlük kayısı bahçelerinden bu sezon 8 bin tona yakın ürün hasat edilmesi hedefleniyor.

Pamukkale ilçesinde kendisine üretici olan ve aynı zamanda bölgedeki ürünler yurt dışına da pazarlayan Mevüt Eraslan, “Kayısı son yılların flaş meyvelerinden biri Kocadere bölgesinde üretici arkadaşlarımız ürün arayışı içerisindeyken kayısıyı keşfettiler. Şuanda bulunduğumuz bahçede Ali Rıza arkadaşımız yeni bir çeşit olan Early Blush, bölgemizin ilk erkenci kayısı çeşidi olma özelliğini taşıyor. Kayısılarımız Rusya pazarları başta olmak üzere birçok yerde rağbet görüyor biz üreticiler olarak çok memnunuz. Pazarlar analizi garantili mal istiyor burada da Tarım ve Orman İl Müdürlükleri devreye girerek biz çiftçilere eğitim ve kurs olarak birçok alanda yardımcı oluyor. Bu bakımdan Denizli analizi garantili mal bakımından 1. sıradadır. Tarımda çalışan arkadaşlara biz tarımın paydaşları olarak çok teşekkür ederiz.” dedi.

Kayısı üretimine yatırım yapan genç çiftçi Ali Rıza Özkan da “Kocadere Mahalleside üreticiyim burası Early Blush diye adlandırdığımız erkenci bir kayısı bahçesi. Bu yıl 9 yaşında, 10 dönümlük bir alandan yaklaşık 35 - 40 ton gibi bir rekolte bekliyoruz. Bu sene 10 liradan alıcı buldu. Öncelikle her alanda yanımızda olan Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Pamukkale İlçe Müdürlüğü teknik personelinin katılımıyla gerçekleştirilen hasat etkinliğinde, İl Müdür Yardımcısı Saffet Üge üreticilere tavsiyelerde bulunarak, tarım işçilerine kolaylıklar diledi.

Mehmet Barlas

İLGİLİ HABER Mayıs ayında kuru kayısıdan 20 milyon dolarlık gelir elde edildi

İLGİLİ HABER Kayısının altın yılı! Üreticinin yüzü iki kez güldü