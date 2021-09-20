Denizli'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 ihraç öğretmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 ihraç memur, 1 askeri okuldan, 4 polis okulundan ilişiği kesilen toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca hakkında yakalanma kararı bulunan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Fadıl Pişkin

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