Denizli'de görev yapan polis memuru kazada hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Adana-Gaziantep Otoyolu Narlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Osmaniye istikametinden Gaziantep istikametine seyir eden 20 B 0038 plakalı Mercedes marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Abidin M. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Tırın altına giren otomobildeki Ensar Erkut (28), Efdal Erkut (23) ve Furkan Erkut isimli kardeşler ağır yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi'ne kaldırılan Ensar Erkut ile Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efdal Erkut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan Furkan Erkut'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Feci kazada hayatını kaybeden kardeşlerden Ensar Erkut'un polis memuru olduğu ve Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.