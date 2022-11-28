Denizli'de kimya fabrikasında yangın

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde faaliyet gösteren kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çok sayıda ekiple müdahale edilen yangının söndürülmesi için yoğun bir müdahale yapılırken, fabrikada çalışanlar kısa sürede tahliye edildi. Yangından yükselen dumanlar Denizli kent merkezinin bir çok yerinden görüldü.

Eren Elyesa Polat- Atilla Özer – Semih Can Yılmaz

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