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Denizli'de nadir rastlanan Udumbara çiçeği görüldü

Denizli'de nadir rastlanan Udumbara çiçeği görüldü
Denizli'de nadir rastlanan Udumbara çiçeği görüldü

Denizli'de manavdan alınan bir armudun üstünde çok nadir görülen ve Udumbara çiçeğine rastlandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde alışveriş yapmak bir manava giden Abdurrahman Usul ve Recep Zabun, buradaki aldığı meyvelerle birlikte mesire alanına gitti. Ardından masada oturan Usul, poşeti açarak armudu yemeye hazırlanırken, üstünde bir şey olduğunu fark etti. Yakından inceleme yapan Usul, daha önce bilgi sahibi olduğu 'Avatar' da denilen Udumbara çiçeğini gördü. Uslu, armudu özenle saklamaya karar verdi.
Öte yandan, uzmanlar ise Udumbara çiçeği olarak lanse edilen organizmanın, aslında bir böceğe ait yumurtalar olduğunu belirtiyor.

Eren Elyesa Polat - Murat Kocabaş
 

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