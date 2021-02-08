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Denizli'de narkotik operasyonu: 31 gözaltı

Denizli'de narkotik operasyonu: 31 gözaltı
Denizli'de narkotik operasyonu: 31 gözaltı

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde suçlarından aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 31 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kentteki uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde suçlarından aranan toplam 31 şüpheli farklı adreslerde gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve ev aramalarında ise onlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında bin 294 gram esrar, 119 gram eroin, 26 gram metamfetamin, bin 65 birim sentetik kannabinoid, 451 adet sentetik ecza hap, 2,7 gram sentetik kannabinoid, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait mermiler ile uyuşturucu madde satışından elde edilen 2 bin 665 TL para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 11'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Fadıl Pişkin
 

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