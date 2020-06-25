Denizli'de ormanlık alanda ki yangında 50 hektar zarar gördü

Yangın, Çal ilçesinde Kabalar Mahallesi Adıgüzeller Barajının yakınlardaki ormanlık alanda meydana geldi. ormanlık alanda yükselen Dumaları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. 10 arazöz ve yangın söndürme helikopterleri ile yangına müdahale edildi. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen orman yangını yaklaşık 1,5 saatte kontrole alındı. Meydana gelen yangında 50 hektarlık alan zarar gördüğü öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Kocabaş

