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Denizli'de polis aracı devrildi

Denizli'de polis aracı devrildi
Denizli'de polis aracı devrildi

Denizli’de kontrolden çıkan polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis memuru yaralandı. Yan yatan aracı ise çevredeki vatandaşlar düzelterek içindeki polis memurlarının çıkmasını sağladı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede ilerleyen ve içindeki 2 polis memurunun bulunduğu 20 A 7458 polis aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Bir süre o şekilde sürüklenen araç orta refüje girerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen olaya müdahale ederek yan yatan polis aracını düzelterek içindeki iki polis memurunun çıkmasını sağladı. Kazada hafif yaralanan ve ismi öğrenilemeyen polis memuru olay yerine gelen ambulans ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldı. Araç içerisinde bulunan diğer polis memuru ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası devrilen polis aracı olay yerine gelen çekici yardımı ile kaldırıldı.
Fadıl Pişkin - Osman Başpınar

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