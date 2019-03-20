Denizli'de şiddetli deprem |Çevre illerde de hissedildi

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 09.34'te meydana gelen depremin merkez üssünün Acıpayam ilçesi olduğu öğrenildi. Depremde can kaybı olmadığı belirtildi.

Denizli'de 48 artçı deprem daha yaşandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sabah 09.34'de meydana gelen ve yıkıma neden olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede 48 artçı deprem daha oldu. İlçede sabah erken saatlerden bu yana farklı büyüklüklerde ve derinliklerde meydana gelen depremlerin çoğu hissedilmedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Acıpayam ilçesinde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Sabah 09.34'de meydana gelen ve resmi verilere göre 30 evin yıkılmasına neden olan depremin ardından 12.37'ye kadar bölgede 48 deprem daha yaşandı. Büyük bölümünün şiddeti az ve derinliğinin fazla olmasından dolayı hissedilmeyen artçı depremlerin sayısının ise 48 olduğu öğrenildi.

Ayrıca depremlerin 1.9'dan başlayarak 3.2 büyüklüğe kadar çıktığı aktarıldı.

Denizli'deki depreme ilişkin AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'de meydana gelen depremde bazı kerpiç evler ile ahırların yıkıldığını açıkladı.

AFAD Türkiye Deprem Veri Merkezinden yapılan açıklamaya göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinde saat 09.34'te yerin 10.76 kilometre altında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre hafif yaralanan vatandaşlar bulunurken, bazı kerpiç evler ile ahırların yıkıldığı belirtildi. Depremin sonrasındaki ilk saatte en büyükleri 4.8, 4.5 ve 4.2 olan 28 artçı sarsıntı meydana geldi. 5.5 büyüklüğündeki depremin gerçekleştiği noktaya en yakın yerleşim yerinin 2.80 kilometre ile Acıpayam'ın Yeniköy'ü olduğu tespit edildi. Deprem Denizli'nin yanı sıra Aydın, Burdur, İzmir, Antalya ve yakın çevrede hissedildi. Deprem sonrası İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda AFAD Denizli itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken, ekiplere takviye amacıyla AFAD İzmir ve AFAD Afyonkarahisar Arama Kurtarma Birliklerinden iki ekip yola çıkarıldı.

Denizli Valiliği: Depremde 30 ev yıkıldı

Denizli Valiliğinden Acıpayam ilçesinde meydana gelen depremle ilgili yapılan açıklamada, 30 evin yıkıldığı, 3 cami ile birlikte birçok evde hasar meydana geldiği kaydedildi. Ahırlarda meydana gelen yıkımlarda da 3 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 09.34'de meydana gelen depremin merkez üssünün Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi olduğu, depremin hemen ardından ilgili bütün ekiplerin hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettikleri belirtildi. Açıklamada, "20 Mart 2019 tarihinde saat 09.34 de merkez üssü Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından valiliğimiz koordinasyonunda Acıpayam Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar deprem bölgesine intikal etmiş ve çalışmalara derhal başlanmıştır.

Meydana gelen depremde; Karahüyük, Oğuz ve Uçarı mahallelerinde çoğu kullanılmayan ev olmak üzere yaklaşık 30 evde yıkıntı, yine bazı mahallelerdeki evlerde çatlaklar ve baca yıkılmaları oluşmuş yine bazı mahallelerde de ahırlar yıkılmış ve 2 büyükbaş hayvan telef olmuştur. Alaattin, Kurtlar ile Oğuz mahallelerindeki 3 camimizde de hasar oluştuğu tespit edilmiş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Meydana gelen depremde can kaybı yaşanmamış olup üç vatandaşımız hafif yaralanmıştır.

Valiliğimiz koordinasyonunda, ilgili tüm kurumlarımız eşgüdüm içerisinde çalışmakta ve ortaya çıkan ihtiyaçlar anında giderilmektedir. Acıpayam ilçesindeki okullarımız tatil edilmekle birlikte il merkezinde eğitim devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Denizli Valisi: Depremde hafif yaralı 3 vatandaşımız var

Denizli Valisi Hasan Karahan, sabah meydana gelen depreme ilişkin, "Şu ana kadar ulaştığımız bir can kaybı yok. Hafif yaralı 3 vatandaşımız var” dedi.

Bir program nedeniyle Ankara'da bulunan Denizli Valisi Hasan Karahan, sabah saat 09.34'te Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulundu. Vali Karahan, “Bu sabah saat 09.34 sıralarında Acıpayam ilçesi yakınlarında bir deprem yaşandı. 5.5 şiddetinde olduğu söyleniyor” ifadelerini kullandı.

“ŞU ANA KADAR ULAŞTIĞIMIZ BİR CAN KAYBI YOK”

İlk belirlemelere göre yaklaşık 10 evde hasar bulunduğunu kaydeden Karahan, “Bunların bir kısmı eski köy evleri. Bazı evlerde çatlaklar olduğu söyleniyor. Hafif yaralı 3 vatandaşımız var şu anda. Şu ana kadar ulaştığımız bir can kaybı yok. Bütün ekiplerimiz olay yerinde. Vatandaşın ihtiyaçlarını karşılıyorlar” şeklinde konuştu.

Deprem nedeniyle Karacasu'da okullar tatil edildi

Denizli'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Aydın'ın Karacasu ilçesinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, Aydın'ı bölgeye en yakın iki ilçesi olan Karacasu ve Buharkent'te de şiddetli hissedildi. Depreme derste yakalanan öğrenciler tahliye edilirken, Acıpayam ile komşu olan Karacasu'da yaşanan panik nedeniyle ilçede okullar1 günlüğüne tatil edildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada; “Acıpayam merkezli 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. O sebeple Karacasu'da biraz daha fazla hissedildi. Öğrenciler sınıflara girmek istemediler o yüzden kaymakamlıkla okulların tatil edilmesi uygun görüldü”dedi.

Yeniköy Mahalle Muhtarı: "Girilemeyecek 10 ev tespit ettik"

5,5 şiddetinde depremin yaşandığı Denizli'nin Yeniköy Mahalle Muhtarı Mehmet Biçer, 150 hanelik köyde şu ana kadar girilemeyecek durumda 10 ev tespit ettiklerini ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5. şiddetindeki depremin en fazla zarar verdiği mahallelerin başında gelen Yeniköy'de vatandaşlar evlere girmemeleri hususunda anonslarla uyarılıyor. Zarar tespit çalışmalarının devam ettiği 150 hanelik köyde şu ana kadar 10 adet evin kullanılmaz hale geldiğini söyleyen Mahalle Muhtarı Mehmet Biçer, "Bahçe duvarları, güneş enerjileri yıkılan evlerimiz var, yıkılan ahırlar var, ahırlara henüz bakamadık, duyuru yaptık vatandaşların evlerine girmemeleri için anonslar yapıyoruz. Evleri zarar gören vatandaşlar bildirmeye başladı. Çok şükür can kaybımız yok. Türk Kızılay'ını aradık onlar da bölgeye ekip gönderdiklerini söylediler" diye konuştu.

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde meydan gelen deprem büyük paniğe neden oldu. Derste deprem konusunu işlerken depremi yaşayan öğrenciler dışarı çıkarak güvenli alanlarda toplandı.

Merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 20 saniye sürdü. Deprem sırasında büyük panik yaşandı. Depremin hemen ardından okullarda korku dolu anlar yaşanırken sınıflar boşaltılarak öğrenciler okul bahçelerinde güvenli alanlara toplandı. Küçük yaştaki bazı öğrencilerin ise yaşadıkları korkudan dolayı ağladıkları gözlendi.

Özel bir lisenin coğrafya öğretmeni, derste deprem konusunu işlerken deprem olduğunu ve hemen dışarı çıktıklarını belirtti.

Depremde ölü ya da yaralı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı. Acıpayam'da ise vatandaşlar sokaklara döküldü.