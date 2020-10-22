Denizli'de tolum alanlarda sokakta sigara içmek yasaklandı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi korona virüs salgınına karşı yeni tedbir genelgesi yayımladı. Alınan kararlar doğrultusunda daha önce tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel bankalarda da geçerli olan HES kodu sorgulanması genişletildi.

Bu kapsamda kent genelindeki tüm işletmelerde Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapılacak. Şüpheli kişilerin fark edilmesini amaçlayan karar doğrultusunda tespit edilen kişileri 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilecek. Meclisin aldığı bir diğer karar ise kent genelinde doğru maske kullanımı engellediği gerekçesi ile halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken yerlerde sigara içilmesi yasaklanması oldu.

Ayrıca soğuyan havalara karşı okullar başta olmak üzere büyük işletmelerin havalandırma sistemlerinin kontrol edilecek. Okul ve büyük işletmelerde doğal havalandırma yöntemlerinin önemi vurgulanmasına karar verildi.

Fadıl Pişkin

