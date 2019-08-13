Denizli'de trafik kazası: 5'i yabancı uyruklu 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza Çal ilçesi Sazak Mahallesi'nde meydana geldi. Seyfullah Ogi yönetimindeki 20 FA 565 plakalı minibüs tali yoldan ana yola çıkmak isteyen İbrahim Yıldırım idaresindeki 20 NA 383 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüs içerisinde bulunan yabancı uyruklu şahıslar ile otomobil içerisinde bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile araçlardan çıkarken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansların ile hastanelere kaldırıldılar. Kaza sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için araçlarda güvenlik önlemi aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazanın ardından jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mine Tatay - Murat Kocabaş

