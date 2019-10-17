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Denizli'de uyuşturucudan gözaltına alınan 101 kişiden 22'si tutuklandı

Denizli'de uyuşturucudan gözaltına alınan 101 kişiden 22'si tutuklandı
Denizli'de uyuşturucudan gözaltına alınan 101 kişiden 22'si tutuklandı

Denizli’de narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 101 kişiden 22’si tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-14 Ekim tarihleri arasından yapılan operasyonların bilançosu açıklandı. 82 ayrı operasyonda toplam da 101 kişinin gözaltına alındığı bunlardan 22'sinin çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. Operasyonlarda ayrıca 35 adet ecstasy hap, 75 gram eroin, bin 182 gram esrar, 130 gram metamfetamin, bin 223 gram skunk, 171 adet methadone hap, 50 adet sentetik ecza hap ele geçirildiği aktardı.

Semih Can Yılmaz
 

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